Baustellen – Auf der Autobahn 39 wird es ab Mittwoch eng

Die Bauarbeiten auf der Autobahn 39 zur Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Süden zwischen der Anschlussstelle Flechtorf und dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter sollen am Mittwoch, 5. Juli, beginnen. Das teilt die Landesbehörde für Straßenbau mit.

Zunächst sollen zwei Mittelstreifenüberfahrten nördlich der Anschlussstelle Flechtorf und nördlich des Kreuzes Wolfsburg/Königslutter eingerichtet werden. Dafür werden einzelne Fahrstreifen nachts gesperrt. Tagsüber stehen je Fahrtrichtung zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung.

Voraussichtlich vom 10. Juli an wird die Anschlussstelle Flechtorf in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Der abfahrende Verkehr wird bereits an der Anschlussstelle Fallersleben abgeleitet. Der auffahrende Verkehr wird über die Anschlussstelle Königslutter der Autobahn 2 umgeleitet.

In der Anschlussstelle Flechtorf wird die Fahrbahndecke in der Ein- und Ausfahrt erneuert. Diese Arbeiten werden voraussichtlich am 21. Juli abgeschlossen sein. Aufgrund der unbeständigen Witterung können sich jedoch alle genannten Termine noch verschieben, teilt die Landesbehörde für Straßenbau mit.

Im Zeitraum von Mitte August bis Ende November erfolgt dann die eigentliche Fahrbahnsanierung auf der Richtungsfahrbahn Süd. Dann werden zu den Hauptverkehrszeiten in Fahrtrichtung Süden weiterhin zwei Fahrstreifen frei sein. Zu den übrigen Zeiten wird zur Beschleunigung der Bauabläufe ein Fahrstreifen eingezogen. In Fahrtrichtung Norden sollen generell zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. mb