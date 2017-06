Niedersachsen erleben Juni feuchter und mit weniger Sonne

Hannover Mehr Niederschläge als in anderen Bundesländern mussten die Niedersachsen im Juni erdulden. 95 Liter pro Quadratmeter hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Niedersachsen gemessen, in Bremen waren es gut 70 Liter. Der Bundesdurchschnitt lag bei 83 Litern. Damit war der Juni trotz schwerer Gewitter...