15-Jähriger Randalierer greift Polizisten an

Freren Ein 15-Jähriger hat in Freren im Kreis Emsland randaliert und Polizisten mit Schlägen und Tritten attackiert. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Junge habe am Dienstagabend Passanten bedroht und beschimpft und sich auch von einer Streifenwagenbesatzung...