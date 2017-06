Landrat Radeck wandert mit Bürgern auf dem Jakobsweg

Mehr Tourismus in der Region, das wünschen sich viele. Der Helmstedter Landrat Gerhard Radeck will konkret für einen Anschub sorgen – und lädt in Kooperation mit unserer Zeitung zur Sommerwanderung ein. Jeweils 100 Leser können Radeck begleiten, wenn er am Sonntag, 9. Juli, und am Sonntag, 16....