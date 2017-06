Bad Grund Ein Feuer in einem Wäscheraum hat in Bad Grund im Harz mitten in der Nacht zu einer Evakuierung eines Hotels geführt. Ein Hotelgast wurde in der Nacht zum Montag mit Hilfe einer Drehleiter gerettet, wie die Polizei in Osterode mitteilte. Weitere 14 Menschen konnten das Hotelgebäude ohne fremde Hilfe unbeschadet verlassen. Der Sachschaden wurde auf 30 000 Euro beziffert. Wie es zu dem Feuer kam, war am Montagmorgen noch unklar. dpa

