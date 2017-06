Autostadt-Chef Otto Wachs hört auf

Der Vorstand der Volkswagen AG und der Konzernbetriebsrat haben Wachs (60) ausdrücklich für seine langjährige Arbeit für den Konzern gedankt. „Mit seinem außergewöhnlichen Engagement hat sich Otto F. Wachs insbesondere bei der visionären Entwicklung und Realisierung der Autostadt als neuartiges und bis heute weltweit einzigartiges Kommunikations-Instrument für den Konzern überaus verdient gemacht“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Matthias Müller, anlässlich des Ausscheidens. Als weitere besondere Leistung von Wachs hob Müller darüber hinaus die besonders erfolgreiche Weiterentwicklung und langjährige dienstleistungsorientierte Leitung der Autostadt GmbH hervor. Im Namen des Konzernbetriebsrates verdeutlichte dessen Vorsitzender Bernd Osterloh neben seinen unternehmerischen Leistungen die Arbeit von Wachs und hob sein hohes soziales Verständnis hervor. „Mit seiner Arbeit hat Wachs den Standort Wolfsburg seit dem Jahre 2000 wesentlich verändert“, so Osterloh. „Menschen, Autos und was sie bewegt – dieses Motto der Autostadt hat mich mein ganzes Berufsleben bei Volkswagen begleitet und geprägt. Ich danke ganz ausdrücklich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Engagement zum Wohle des Konzerns und bin mir sicher, dass die Wurzeln unserer gemeinsamen Arbeit stark und kräftig für Ihre Zukunft geworden sind“, so Wachs bei seiner Verabschiedung. Die berufliche Laufbahn von Wachs begann nach einem Volontariat im Jahre 1983 in der Öffentlichkeitsarbeit der Volkswagen AG. Nach einem Nordamerika-Aufenthalt 1986/87 übernahm er die Leitung der Auslandspresse. Von 1990 bis 1992 leitete er das Generalsekretariat des damaligen Vorstandsvorsitzenden Carl H. Hahn. Mit dem Amtsantritt von Ferdinand Piëch übernahm er 1993 zunächst die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit der Marke Volkswagen und ab Mitte 1993 zusätzlich die Leitung der Konzern-Öffentlichkeitsarbeit. Seit 1996 arbeitete er als Bevollmächtigter des Vorstandes auf die Entwicklung und Realisierung der heutigen Autostadt hin, deren Geschäftsführer er 1999 wurde. Nachfolger von Wachs als Sprecher der Geschäftsführung wird ab dem 1. September Roland Clement (49), bisher Leiter Vertrieb und Marketing der Porsche Leipzig GmbH. Clement ist Diplom-Betriebswirt. Nach verschiedenen beruflichen Stationen kam er 2001 zu Porsche und übernahm die Projektleitung Vertrieb der Baureihe Boxster/Cayman. 2007 wurde er zum Leiter Vertrieb und Marketing der Porsche Leipzig GmbH berufen. Weiteres Mitglied der Geschäftsführung wird am 1. September Claudius Colsman (48), bisher Leiter Kommunikation Corporate Responsibility des Volkswagen Konzerns. Colsman ist studierter Volkswirt und trat 2006 in den Konzern ein. Nach verantwortlichen Funktionen in der Kommunikation, unter anderem bei Audi, war er ab 2007 in der Konzernkommunikation für den Bereich Events und Sponsoring verantwortlich, bevor er 2014 Leiter Kommunikation Corporate Responsibility wurde. Unverändert Mitglied der Geschäftsführung und Finanzvorstand der Autostadt ist Uwe Baunack (62). Er hat diese Funktion seit 2011 inne – zusätzlich zu seiner Aufgabe als Leiter Controlling Vertrieb und Preisbildung der Marke Volkswagen PKW, die er seit 2009 ausübt. Baunack begann 1980 als Trainee bei Volkswagen. 1992 wurde er Finanzleiter bei der Groupe Volkswagen France. Nach Stationen in Frankreich und Großbritannien kehrte er 2001 zu Volkswagen als Leiter Finanz und Vertrieb Region Südamerika/Südafrika zurück. 2004 wurde er Finanzvorstand der Volkswagen Group UK.

