Die A2 ist nach dem tödlichem Unfall wieder befahrbar

Nach dem tödlichen Unfall auf der A2 am frühen Montagabend ist die Autobahn in Richtung Hannover wieder befahrbar. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, dauerten die Bergungs- und Sanierungsarbeiten bis 1 Uhr in der Nacht an. Gegen 17.30 Uhr war am Montag zwischen Hämelerwald und Peine ein Laster auf einen anderen aufgefahren. Ein 28-Jähriger bremste seinen LKW laut Polizeiangaben an einem Stauende ab. Das gelang auch dem folgenden Gespann aus Litauen - dem dahinter fahrenden 26-Jährigen allerdings nicht mehr. Er fuhr nahezu ungebremst auf. Die Zugmaschine fing sofort Feuer. Der Unfallverursacher verbrannte laut Polizei in seinem Führerhaus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der mittlere LKW auf den vor ihm stehenden Auflieger geschoben. Zwei Insassen des mittleren Lasters mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Brand beschädigte die Fahrbahndecke so stark, dass etwa 500 Quadratmeter der Asphaltdecke abgefräst und ersetzt werden mussten. Die A2 war deshalb in Fahrtrichtung Hannover noch den gesamten Dienstag voll gesperrt.

