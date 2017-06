Feuer in Wolfenbüttel – 18 Verletzte

In der Nacht zu Mittwoch sind bei einem Brand in der Fritz-Fischer-Straße in Wolfenbüttel 18 Menschen verletzt worden. Wegen der hohen Anzahl von betroffenen Anwohnern wurde laut Feuerwehr der „Massenanfall von verletzten und erkrankten Personen“ (MANV) ausgelöst. 17 der 18 Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden, darunter auch neun Kinder. Wie die Feuerwehr mitteilte, fing ein Elektroverteiler im Keller eines Wohnhauses Feuer. Wegen der starken Rauchentwicklung waren drei Atemschutztrupps im Einsatz. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich die Personen bereits in Sicherheit bringen können, atmeten dabei aber den Rauch ein, der aus dem Keller ins Treppenhaus zog. Neben dem Rettungsdienst DRK aus Wolfenbüttel, wurden weitere Rettungsdienste aus Braunschweig, Salzgitter, Helmstedt und Peine nach Wolfenbüttel geordert. Nach dem Feuer ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner wurden daher von der Stadt Wolfenbüttel untergebracht oder kamen bei Freunden und Verwandten unter. Die Stadtwerke trennten das Haus zudem von der Stromverteilung ab.

