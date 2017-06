Polizei stuft Bombendrohung an der IGS als Fake ein

Eine Bombe werde per Fernzünder gesprengt, bei der anschließenden Evakuierung solle es ein Blutbad geben. So lautet der Inhalt einer Droh-Mail, die sich am Montag im Internet verbreitet hat. Die Mail richtete sich gegen die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in der Weststadt. Die Polizei gibt Entwarnung: „Wir haben diese Mail komplett als Fake eingestuft“, sagte Kommissar Norbert Linke vom Lagedienst der Polizei. Mehrere Experten hätten das am Montag bestätigt, wie news38 berichtet: Alle seien der Meinung, an der Drohung sei nichts dran. Laut der Meldung richte sich die Drohung speziell gegen einen Jahrgang der IGS. „Wir sagen allen, dass sie zur Schule gehen sollen, aber natürlich haben die Leute Angst“, sagte Norbert Linke am Dienstagmorgen. Schulschließungen könnten im Laufe des Morgens noch kommen, die Polizei geht momentan aber nicht davon aus.

