Gewerbeaufsicht geht gegen Arbeitszeit-Verstöße in Kliniken vor

Hannover Niedersachsens Gewerbeaufsichtsämter haben bei Stichproben in 19 Krankenhäusern in diesem und im vergangenen Jahr mehr als 150 Verstöße wegen zu langer Arbeitszeiten festgestellt. Kontrolliert wurde nach konkreten Hinweisen, berichteten am Sonntag NDR1 Niedersachsen und das NDR-Regionalmagazin...