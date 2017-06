Niedersachsen will vor Gericht Videoaussagen von Opfern einführen

Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Eine Videokamera hängt in einem Zimmer im Landgericht in Hildesheim (Niedersachsen). Opfer schwerer Straftaten sollen nach dem Willen der niedersächsischen Justizministerin künftig ihre Aussagen vor Gericht auch per Video machen können. Foto: Julian Stratenschulte/dpa