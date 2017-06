Mehr Anfragen im Landtag

Hannover Die Zahl der Anfragen im Landtag hat deutlich zugenommen. So seien in der aktuellen 17. Wahlperiode bis Mitte Juni bereits mehr als 2850 Kleine Anfragen zur schriftlichen Beantwortung gestellt worden, teilte ein Sprecher der Staatskanzlei mit. In der von 2008 bis 2013 laufenden 16. Wahlperiode...