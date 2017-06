Hannover Eine Fliegerbombe in Hannover ist am frühen Freitagmorgen entschärft worden - rund 15 000 Menschen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bombe in Hannover am frühen Morgen entschärft

„Das Ganze hat sich etwas verzögert“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Immer wieder hätten noch einzelne Menschen aus dem Sperrgebiet herausgeholt werden müssen. Ein Hubschrauberpilot wurde mit einem Laserpointer geblendet. Er musste seine Suche nach weiteren Menschen im Sperrgebiet unterbrechen. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Erst gegen 3.30 Uhr konnte mit der Entschärfung begonnen werden.

Die 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe war am Donnerstagnachmittag bei Tiefbauarbeiten im Stadtteil Badenstedt gefunden worden. Am späten Abend wurde mit der Evakuierung in einem Gebiet rund einen Kilometer um die Fundstelle herum begonnen. Ein Großteil der Anwohner kam in einer großen Sporthalle unter. Andere suchten Obdach bei Freunden und Verwandten. Mehrere Alten- und Pflegeheime mussten geräumt werden. Insgesamt waren rund 800 Feuerwehr-, Polizei-, und Rettungskräfte mit etwa 250 Fahrzeugen im Einsatz. dpa