Mann tot nach Messer-Angriff

Salzgitter Zwei Wochen nach einer Messerstecherei in einer Kneipe in Salzgitter-Gebhardshagen ist das 30-jährige Opfer gestorben. Der mutmaßliche Täter hatte sich einen Tag nach dem Angriff vom26. Mai der Polizei gestellt und sitzt seitdem in U-Haft. Möglicherweise muss er sich nun wegen Mordes verantworten....