Rund 300 Bürger bei Konferenz zu Stromtrasse Südlink erwartet

Die Stromtrasse Südlink sorgt bundesweit für Diskussionen - so auch am 15. Mai in Bad Kissingen. Am Dienstag beginnt in Niedersachsen die zweite Konferenz zur geplanten Trassenführung zwischen Scheeßel und Bad Gandersheim. Foto: Nicolas Armer/dpa

Hannover Bei der zweiten Konferenz zur Stromtrasse Südlink in Niedersachsen wird am Dienstag der Trassenverlauf von Scheeßel nach Bad Gandersheim diskutiert.

Bei der Konferenz in Hannover können Bürger, Verbände und Behörden Vorschläge machen, die in die weiteren Planungen der Bundesnetzagentur einfließen sollen.

Über die etwa 700 Kilometer lange Trasse soll Windstrom von der Nordseeküste zu den Industriezentren in Süddeutschland transportiert werden. Für den Verlauf durch Niedersachsen haben die Netzbetreiber Tennet und TransnetBW verschiedene mögliche Routen erarbeitet.

Mit rund 300 Teilnehmern werden zu der Konferenz in Hannover so viele Bürger wie nie erwartet - die Organisatoren schließen daher nicht aus, dass die Beratungen um einen Tag verlängert werden.

Bei der ersten Konferenz in Niedersachsen zum Trassenverlauf hatten Bauern vergangene Woche in Osterode unter anderem verlangt, dass der Boden nach Verlegung der Erdkabel weiter landwirtschaftlich genutzt werden kann. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Niedersachsen forderte den sofortigen Planungs- und Baustopp gefordert. In der nächsten Woche soll am 20. Juni in Verden eine ähnliche Konferenz stattfinden. dpa