Polizeibekannter Autodieb nach 49 Taten in Haft

Hannover Die Polizei hat in Hannover einen vorbestraften Autodieb festgenommen, der im Verdacht steht, in vier Monaten 49 Limousinen in der Landeshauptstadt gestohlen zu haben. Nachdem Fahnder in einer Straße mehrere gestohlene Wagen geortet hatten, wurden diese überwacht, teilte die Polizei am Montag mit....