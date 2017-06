Justizpanne: Nach Prostituiertenmord falscher Freier vor Gericht?

Hildesheim Nach einem Prostituiertenmord bei Hildesheim ist möglicherweise der falsche Freier wegen Totschlags vor Gericht gestellt worden. Der 45-Jährige sei am zweiten Prozesstag wieder auf freien Fuß gekommen, weil nach einem anonymen Hinweis ein anderer Mann verhaftet wurde, teilten Landgericht und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 45-Jährige hatte sich in Widersprüche verstrickt und vermeintliches Täterwissen offenbart, deshalb hielten die Ermittler ihn für den Täter. Nach einem anonymen Hinweis kam nun ein 19-Jähriger in Haft, der in einer ersten Befragung die Tat ebenfalls bestritt. dpa

