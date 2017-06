Gaspedal verklemmt: Auto startet Amokfahrt

Salzgitter-Bad Einen Alptraum hat am Samstag eine Autofahrerin (40) erlebt, die mit ihrem Sohn (9) Im Osterfeld in Salzgitter-Bad nach rechts in die Straße Gittertor einbiegen wollte. Aus unbekannter Ursache hakte das Gaspedal und der Wagen raste unkontrolliert los. Er überfuhr zwei Grundstücke, zerstörte einen...