Starke Männer und Frauen ziehen Busse

Etwa 1000 Besucher sorgten am Samstag in Wolfenbüttel bei den Internationalen deutschen Meisterschaften im Buspulling für Volksfeststimmung auf dem Stadtmarkt. Elf Mannschaften traten im Masters-Wettbewerb an, um einen 16 Tonnen schweren Reisebus so schnell wie möglich über eine 30 Meter lange...