Taxifahren in Niedersachsen ist teurer geworden

Taxis in Hannover am Hauptbahnhof. Taxifahren ist in Niedersachsen deutlich teurer geworden. Besonders in Göttingen und Hameln müssen die Kunden seit der Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 tiefer in die Tasche greifen. Foto: Ole Spata/dpa