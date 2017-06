Niedersachsen will Raser härter bestrafen

Hannover Niedersachsen will bundesweit höhere Bußgelder für Raser durchsetzen. Einen entsprechenden Antrag wollen die rot-grünen Regierungsfraktionen in der kommenden Woche im Landtag verabschieden. Der Antrag unterstützt den Vorstoß von Innenminister Boris Pistorius (SPD), der auf Bundesebene höhere Strafen erreichen will. Pistorius hatte gefordert, die Bußgelder auf bis zu 1000 Euro heraufzusetzen. dpa