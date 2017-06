Polizisten bei einer Geschwindigkeitskontrolle. Niedersachsen will bundesweit härtere Strafen für Raser durchsetzen, von bis zu vierstelligen Geldstrafen ist die Rede. Foto: Arno Burgi/dpa

Niedersachsen will Raser härter bestrafen

Niedersachsen will bundesweit höhere Bußgelder für Raser durchsetzen. Einen entsprechenden Antrag wollen die rot-grünen Regierungsfraktionen in der kommenden Woche im Landtag verabschieden. Der Antrag unterstützt den Vorstoß von Innenminister Boris Pistorius (SPD), der auf Bundesebene höhere Strafen erreichen will. Pistorius hatte gefordert, die Bußgelder auf bis zu 1000 Euro heraufzusetzen.

Momentan kosten Tempoverstöße außerorts bei einer Überschreitung von 21 bis 30 Stundenkilometern 80 Euro. Extremraser, die 70 Stundenkilometer zu schnell sind, müssen 600 Euro zahlen und den Führerschein für drei Monate abgeben. In anderen EU-Ländern wie Frankreich oder den Niederlanden liegen die Bußgelder für erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen wesentlich höher, argumentiert die rot-grüne Koalition. dpa