Hannover Mit einem Vorstoß zur Einschränkung des Online-Shoppings am Sonntag haben die niedersächsischen Grünen bundesweit Aufsehen erregt. Das umstrittene Konzept soll mit in das Parteiprogramm für die Landtagswahl im Januar 2018 einfließen. Über die genaue Ausgestaltung ihres Programms wollen die Grünen ab Samstag auf ihrem zweitägigen Parteitag in Wolfenbüttel diskutieren. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf den grünen Kernthemen Umwelt- und Tierschutz.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder