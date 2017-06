Acht Jahre Haft für Safias Bruder Saleh S.

Wegen eines islamistischen Brandanschlags in Hannover ist der ältere Bruder der bereits verurteilten IS-Sympathisantin Safia S. zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Das Landgericht verurteilte den 18-jährigen Saleh S. am Donnerstag wegen versuchten Mordes in sieben Fällen. ...