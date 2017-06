800 Euro für einfache Türöffnung - Ermittlungen wegen Wucher

Northeim Weil er für eine einfache Türöffnung mehr als 800 Euro kassiert hat, ermittelt die Polizei in Northeim gegen den Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes.

Der Mann habe für die Aktion nur wenige Minuten benötigt und die Notlage einer Hausbesitzerin ausgenutzt, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Der 57-jährigen Frau war am späten Sonntagabend die Haustür ins Schloss gefallen. Aus der Wohnung einer Nachbarin heraus rief sie einen Schlüsselnotdienst zu Hilfe. Telefonisch habe das Unternehmen, das seinen Sitz nicht in Northeim habe, die Kosten für die Türöffnung auf 200 bis 250 Euro beziffert, sagte der Polizeisprecher. Dies entspreche in etwa den üblichen Kosten.

Als der Mitarbeiter nach rund vier Stunden gegen 3 Uhr morgens endlich erschien, habe er das Haustürschloss mit Hilfe einer Plastikkarte völlig problemlos öffnen können, sagte der Sprecher. Anschließend habe er mehr als 800 Euro Gebühr verlangt und den Betrag auf elektronischem Weg auch gleich kassiert. Die Hausbesitzerin habe erst Tage nach dem Vorfall Strafanzeige gestellt. Wucher kann mit einer Geldstrafe, in schweren Fällen auch mit Haft bestraft werden. dpa