Acht Jahre Jugendhaft nach islamistischem Brandanschlag

Wegen eines islamistischen Brandanschlags in Hannover ist der ältere Bruder der bereits verurteilten IS-Sympathisantin Safia S. zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Das Landgericht verurteilte den 18-jährigen Saleh S. am Donnerstag wegen versuchten Mordes in sieben Fällen. Der junge Mann hatte dem Gericht zufolge gestanden, am 5. Februar 2016 aus islamistischen Motiven zwei Molotow-Cocktails in den Haupteingang eines Einkaufszentrums geworfen zu haben. Nach eigener Aussage habe er so viele Menschen wie möglich töten wollen, wie ein Gerichtssprecher nach dem unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verfahren sagte. Verletzt wurde allerdings niemand.

Das Gericht befand den jungen Mann nach einem psychiatrischen Gutachten für voll schuldfähig. Es ist möglich, dass später eine Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Saleh habe aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen mit gemeingefährlichen Mitteln gehandelt, begründete das Gericht das Urteil. Wegen des hohen erzieherischen Bedarfs soll der junge Mann die Jugendstrafe in einer sozialtherapeutischen Einrichtung absitzen. Die Bundesanwaltschaft hatte acht Jahre Haft, die Verteidigung eine geringere Strafe gefordert.

Salehs ebenfalls radikalisierte Schwester Safia (16) war im Januar wegen einer Messerattacke auf einen Polizisten im IS-Auftrag zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. dpa