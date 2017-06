Polizei räumt Parkhaus mitten in Hannover

Hannover Die Polizei hat nach dem Fund „verdächtiger Gegenstände“ am Mittwoch ein Parkhaus in Hannovers Innenstadt evakuiert. „Auch anliegende Geschäfte sind geräumt worden“, so eine Polizeisprecherin. Ob die Gegenstände gefährlich sind, konnte sie zunächst nicht sagen. Auch zu weiteren Hintergründen machte...