„Verdächtige Gegenstände“ entpuppen sich als Müll

Hannover Die Polizei hat am Mittwoch nach dem Fund verdächtiger Gegenstände in einem Parkhaus in der Innenstadt von Hannover Entwarnung geben können. „In den gefundenen Päckchen war nur Müll“, sagte Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. „Alle Sperrungen wurden um genau 17.52 Uhr aufgehoben.“ Das Parkhaus...