Mit Pyrotechnik in die Kneipe – Polizei rückt an

Diese Protzerei ist nach hinten losgegangen: In einer Kneipe in Garbsen präsentierte ein Mann einem 51-jährigen Gast einen verdächtigen Gegenstand – versehen mit einer Lunte. Geistesgegenwärtig benachrichtigte der Zeuge gegen 0.20 Uhr die Polizei. Beamte konnten den Verdächtigen zunächst nicht mehr an der Gastwirtschaft antreffen – die hatte bereits geschlossen.

Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes und der Polizeiinspektion Garbsen ergaben Hinweise auf einen 40-Jährigen. Fahnder konnten ihn am Abend im Stadtteil Berenbostel vorläufig festnehmen. Bei den anschließenden Durchsuchungen seiner Wohnung und seines PKW, an denen auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst Hannover beteiligt war, fanden die Ermittler diverse pyrotechnische Gegenstände, Selbstlaborate sowie eine Rohrbombe. Alle Gegenstände konnten beschlagnahmt werden.

Anscheinend war der Verdächtigte bereits zuvor durch eine Vorliebe fürs Zündeln aufgefallen: Ermittlungen zur Person ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Pyrotechnik-Interessierten handelt, berichtet die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Einen politischen oder terroristischen Hintergrund schließen die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes derzeit aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der Mann wieder entlassen.