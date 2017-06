Burgdorf Ein Autofahrer ist bei einem schweren Unfall in Burgdorf bei Hannover ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei prallte sein Wagen am Mittwochmorgen auf einer Bundesstraße gegen einen Laster. Der Mann starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Lastwagens habe unter Schock gestanden, teilte ein Polizeisprecher mit. Er wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst völlig unklar. dpa

