Seilfahrt in Asse wieder möglich

Wolfenbüttel . Der Seilfahrtsbetrieb an Schacht 2 der Asse ist am Dienstag wieder aufgenommen worden. Das teilt die Asse-GmbH mit. Das Bergwerk sei nach einem erfolgreichen Seilwechsel wieder in vollem Umfang in Betrieb. Der Seilwechsel war nötig, weil bei einer Prüfung des alten Seils am 20. Mai eine...