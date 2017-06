Polizist erleidet Nasenbruch

Ein mehrfach gebrochenes Nasenbein trug ein Polizist Samstagnacht in Wolfsburg davon. Ein 25-Jähriger hatte die Streife angegriffen, als sie nach einem Notruf am Einsatzort ankam. Um vier Uhr morgens war der Anruf, dass sich in der Reislinger Straße ein Zwischenfall ereignet habe, eingegangen....