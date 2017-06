SPD kämpft für den Erhalt von Sprachklassen

Hannover Mit 800 neuen Stellen will die SPD-Fraktion im Landtag Sprachförderung und Inklusion an den Schulen des Landes stärken. „Die Landes-SPD geht bei Sprachlernklassen und Inklusion in die Offensive“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Braunschweiger Abgeordneten...