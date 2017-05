Städte fürchten höhere Kosten für Kita-Plätze

. Der Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen fordert von der Politik verlässliche Aussagen zur Finanzierung der Kinderbetreuung. Sowohl SPD als auch CDU in Niedersachsen wollen mittelfristig die Einführung kostenloser Kita-Plätze durchsetzen. Bisher ist in Niedersachsen nur das letzte Kita-Jahr...