Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen erreicht neuen Tiefststand

Hannover Der konjunkturelle Frühjahrsaufschwung hat Niedersachsens Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gedrückt. Sie lag im Mai bei 5,6 Prozent, so die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Hannover. Insgesamt waren 239 641 Menschen ohne Job. „Damit knackt Niedersachsen erstmals seit 25 Jahren die Marke von 240 000 Arbeitslosen“, teilte die Agentur mit. „Von der Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen profitieren auch Langzeitarbeitslose, doch nicht so stark wie wir uns das wünschen würden“, so Agentur-Landeschefin Bärbel Höltzen-Schoh. Insgesamt waren 89 356 Menschen mehr als ein Jahr ohne Beschäftigung. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder