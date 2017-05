180 statt 70: Kradfahrer zweimal erwischt

Goslar . Ein Motorradfahrer ist am Sonntag gleich zweimal mit mehr als 100 Stundenkilometern über dem Tempolimit geblitzt worden. Statt der erlaubten 70 Stundenkilometer sei er zunächst mit 180 an einer Geschwindigkeitskontrolle in Goslar vorbeigefahren – und auf dem Rückweg mit 177, teilte die Polizei am...