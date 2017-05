SEK-Einsatz nach Schüssen auf Nachbarn

Hahnenklee Mit Schüssen aus einer Schreckschusspistole hat ein 51-Jähriger in Hahnenklee einen SEK-Einsatz ausgelöst. Am Freitagabend war es zu einem Streit des Mannes mit einem Nachbarn gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei bedrohte und beleidigte der...