Unbekannter Toter in Gewässer gefunden

In der Nacht zu Sonntag ist ein bislang unbekannter Mann tot aus einem Gewässer in Hannover gezogen worden. Ein Angler hatte die Leiche in einem Graben zwischen den Flüssen Leine und Ihme entdeckt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der Mann war zwischen 70 und 80 Jahre alt. dpa