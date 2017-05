Bei einem Unfall in der Region Hannover ist am Sonntagmittag ein 52-Jähriger gestorben. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Bei einem Unfall in der Region Hannover ist am Sonntagmittag ein 52-Jähriger gestorben. Der Mann sei mit seinem Auto an einer Landstraße zwischen Uetze und Dollbergen frontal gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar. dpa