Unbekannte dringen in Pferdekoppel ein und verletzten Pony

Unbekannte Täter haben auf einer Pferdeweide in Sarstedt (Kreis Hildesheim) randaliert und ein Pony verletzt. Der Pächter der Weide habe am frühen Samstagmorgen bemerkt, dass einem der Tiere mehrere Verletzungen an den Hinterbeinen zugefügt worden waren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem sei eine auf der Koppel abgestellte Schubkarre umgekippt und die sich darin befindlichen Pferdeäpfel auf der Weide verteilt worden. Das verletzte Pony wurde von seiner Halterin zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. dpa

