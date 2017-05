Demonstranten fordern Schließung der Schlachthäuser

Hannover ist eine von sieben Städten in Deutschland, in denen die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch im Mai und Juni zu Demonstrationen für die Schliessung aller Schlachthäuser aufgerufen hat.

Rund 250 Menschen haben am Samstag in der Innenstadt von Hannover für die Schließung von Schlachthäusern demonstriert. Mit vielen Transparenten zogen sie durch die Straßen, sangen Lieder und pfiffen auf Trillerpfeifen. Die Aktion ist der Auftakt einer Kundgebungsserie in sieben deutschen Städten, zu der die Tierschutzorganisation Animal Rights Watch aufgerufen hatte. Bis Juli sind sechs weitere Demonstrationen geplant, darunter auch eine in Braunschweig. Die Tierschützer fordern einen Ausstieg aus der Nutztierhaltung und die Schließung der Schlachthäuser. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich. dpa