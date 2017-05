34-jähriger bei Arbeiten an Muldenkipper tödlich verunglückt

Bei Reparaturarbeiten an der Klappe eines Muldenkippers ist ein 34-Jähriger in Lohne am Freitag tödlich verletzt worden. Foto: Archiv

Vechta Bei Reparaturarbeiten an der Klappe eines Muldenkippers ist ein 34-Jähriger in Lohne am Freitag tödlich verletzt worden.

Bei Reparaturarbeiten an der Klappe eines Muldenkippers ist ein 34-Jähriger in Lohne am Freitag tödlich verletzt worden. Die Heckklappe des Lasters habe sich gelöst und sei gegen den Mann geprallt, teilte die Polizei in Vechta am Samstag mit. Die Beamten nahmen vor Ort Ermittlungen auf, auch das Gewerbeaufsichtsamt wurde benachrichtigt. dpa