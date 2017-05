Zahl der schnellen Verfahren gegen junge Kriminelle stabil

In Niedersachsen ist die Zahl der beschleunigten Gerichtsverfahren für junge Kriminelle in den vergangenen Jahren weitgehend stabil geblieben. Foto: Uli Deck/dpa

In Niedersachsen ist die Zahl der beschleunigten Gerichtsverfahren für junge Kriminelle in den vergangenen Jahren weitgehend stabil geblieben. Die aktuelle durchschnittliche Verfahrensdauer vor dem Jugendrichter rechnerisch bei 3 Monaten, und bei 4,5 Monaten beim Jugendschöffengericht. Bei Berufungsverfahren kann die Dauer auf 4,9 Monate steigen, teilte das Justizministerium in Hannover mit. Beschleunigte Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz gibt es in Deutschland seit 2010 bei einfachen bis mittelschweren Delikten. Das gilt, wenn in Prozessen keine Jugendstrafe, sondern nur eine Erziehungsmaßnahme zu erwarten ist.

Dazu gehören Verwarnungen, Arbeitsleistungen etwa in Altersheimen, Geldzahlungen für eine gemeinnützige Einrichtung und ein kurzzeitiger Jugendarrest. Nach diesen Verfahren können Jugendliche zwischen ihrem 14. und 18. Geburtstag verurteilt werden. Das Jugendgerichtsgesetz gilt aber auch für Heranwachsende bis 21 Jahre, wenn deren Persönlichkeitsentwicklung noch nicht voll abgeschlossen ist.

In Niedersachsen ist in den Vergleichsjahren 2012 bis 2016 die Zahl der Anträge auf Entscheidung im vereinfachten Jugendverfahren von 827 auf 701 Verfahren gesunken - ein Rückgang um 15 Prozent. Allerdings ist zugleich die Zahl der Jugendstrafverfahren insgesamt prozentual noch stärker zurückgegangen: Um 18 Prozent bei Verfahren vor dem Jugendrichter und um 25,2 Prozent bei Verfahren vor dem Jugendschöffengericht. Damit einher geht ein Absenken der durchschnittlichen Belastung der Jugendrichter bei den Amtsgerichten. dpa