VfL gewinnt Finale des Niedersachsenpokals gegen Lüneburg

Osnabrück Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat das Niedersachsenpokal-Finale am Donnerstag gegen den Lüneburger SK mit 1:0 (1:0) gewonnen. Allerdings hatten die Osnabrücker an der heimischen Bremer Brücke lange Zeit große Probleme mit dem Viertligisten und setzten sich am Ende glücklich durch. Steffen...