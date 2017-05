Vier Menschen sterben bei Unfällen in Niedersachsen

Bei einer Reihe von Verkehrsunfällen in Niedersachsen sind seit Mittwoch vier Menschen ums Leben gekommen. Bis zum Donnerstagnachmittag wurden fünf weitere teils lebensgefährlich verletzt.

Zunächst war am Mittwochmorgen ein 80-Jähriger in Emstek bei Cloppenburg von einem Müllwagen angefahren worden. Der Senior hatte mit seinem Rollator in einer Auffahrt gestanden, wo ihn der Fahrer des Mülltransporters nicht sah. Der Mann starb noch am Unfallort. In der Nähe von Osnabrück kam ein Autofahrer aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Dort stieß er heftig mit einer Brücke zusammen. Auch er erlag seinen schweren Verletzungen.

Am Mittwochabend ereigneten sich zwei tödliche Unfälle: Beim ersten verlor ein 38-Jähriger auf einer Landstraße im Harz die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Seine 19 Jahre alte Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Beim zweiten Unfall am Mittwochabend starb eine 19-Jährige in Cuxhaven, weil sie einem riskant überholenden Autofahrer ausweichen wollte.

Außerdem gab es drei Unfälle mit Schwerverletzten: Bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) stieß bei einem Überholmanöver ein Möbeltransporter mit einem Auto zusammen. Die 39 und 61 Jahre alten Fahrer wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Bei Georgsmarienhütte prallte ein Motorradfahrer gegen eine Mauer, nachdem er sich in einer Kurve verbremst hatte. Im emsländischen Heede wurde ein Rollerfahrer beim Zusammenprall mit einem Taxi in einen Graben geschleudert. Beide Zweiradfahrer schwebten in Lebensgefahr.

Kurz zuvor hatte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden noch gemeldet, dass die Zahl der Verkehrstoten im Land in den ersten drei Monaten gesunken sei - von 91 im Vorjahreszeitraum auf 88 in diesem Jahr. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr erhöhte sich dagegen um sechs Prozent auf 8870. dpa