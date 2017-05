Schuss löst sich und verletzt 21-Jährigen

Ein 21-Jähriger hat sich in Pattensen mit einem Schuss selbst schwer verletzt. Foto: Archiv

Ein 21-Jähriger hat sich in Pattensen mit einem Schuss selbst schwer verletzt. Aus seiner Waffe hatte sich ein Projektil gelöst, das ihn ins Bein traf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) online über den Vorfall berichtet. Laut HAZ hat der Mann seine Waffe stets auf dem Nachttisch deponiert, seit in die Wohnung eingebrochen wurde. Nach Angaben der Polizei Hannover hatte der junge Mann die Waffe weglegen wollen, als sich der Schuss löste. Demnach besaß er die Waffe als Jäger rechtmäßig. dpa