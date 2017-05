Verwirrung um die Weitergabe der VfL-Dauerkarten

Die Weitergabe von gültigen Dauerkarten fürs Relegations-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Donnerstag (20.30 Uhr, VW-Arena) sorgte für Verwirrung bei den Fans des VfL Wolfsburg. Offiziell teilte der Fußball-Bundesligist in seinen sozialen Netzwerken mit, dass die Weitergabe nicht möglich sei, was viele verhinderte Anhänger und ihre gedachten Stellvertreter im Stadion verärgerte.

Parallel zur Nachricht, dass die VW-Arena ausverkauft sei und die Stadionkassen gar nicht mehr öffnen werden am Spieltag, veröffentlichte der VfL am Mittwoch folgende Passage: „Besonders wichtig zu beachten ist außerdem, dass Dauerkarteninhaber ihre Plätze nicht übertragen können.“ Das war neu. Noch am Wochenende hatte der Klub diese Möglichkeit, die gegebenenfalls gegen Aufpreis bei normalen Bundesliga-Spielen selbst am Spieltag an den Kassen noch möglich ist, seinen Anhängern noch eröffnet.

In der Praxis sah das am Mittwoch auch noch anders aus, wie Recherchen unserer Zeitung nach Leseranfragen ergaben. Zum einen gab es die Möglichkeit, auf der Klubhomepage (www.vfl-wolfsburg.de) im Ticketbereich unter „Mein Ticket“ die Karte gegebenenfalls gegen Aufpreis und drei Euro Gebühr auf einen anderen Namen auszustellen und direkt zu Hause auszudrucken (Print-at-home). Zum anderen lautete die telefonische Auskunft, dass Dauerkarten im Fanshop zum Beispiel von den Inhabern umgeschrieben werden lassen können beziehungsweise mit Hilfe einer Vollmacht des Dauerkartenbesitzers und gegen Vorlage der Dauerkarten auch auf einen anderen Namen ausgestellt werden können. Wer am Spieltag die eben genannten Bedingungen erfüllt, könnte möglicherweise ebenfalls noch Einlass erhalten. Voraussetzung: Er ist ersichtlich kein Eintracht-Fan.

Aus Sicherheitsgründen gewährt der VfL Braunschweiger Fans mit Fanutensilien nur im Gästefanbereich Zutritt. In allen anderen Bereichen sind andere Fanutensilien als die des VfL verboten.

Und: Laut VfL müssen sich alle Zuschauer ausweisen, um den Namen auf dem Ticket mit dem im Ausweis abzugleichen. „Aufgrund der personalisierten Tickets wird der Zutritt zum Stadion zudem nur gegen Vorlage eines amtlichen Ausweisdokumentes gestattet“, teilt der Klub mit.