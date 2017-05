96-Jähriger lebensbedrohlich verletzt in Wohnung gefunden

Ein 96-jähriger Mann ist lebensgefährlich verletzt in seiner Wohnung in Hannover gefunden worden. Foto: Archiv

Hannover Ein 96-jähriger Mann ist lebensgefährlich verletzt in seiner Wohnung in Hannover gefunden worden.

Ein 96-jähriger Mann ist lebensgefährlich verletzt in seiner Wohnung in Hannover gefunden worden. Die Umstände deuten auf ein versuchtes Tötungsdelikt hin, wie die Polizei mitteilte. Eine Hausbewohnerin hatte am Dienstagnachmittag die Beamten informiert, weil sie sich um den alleine lebenden Mann Sorgen machte. Die Rettungskräfte entdeckten den 96-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Hintergründen waren zunächst unklar. dpa