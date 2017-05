Autofahrern drohen Staus an Himmelfahrt und langem Wochenende

Autofahrer im Norden müssen sich am Himmelfahrtstag und am Wochenende danach auf zahlreiche Staus gefasst machen. Foto: Holger Hollemann/dpa

Autofahrer im Norden müssen sich am Himmelfahrtstag und am Wochenende danach auf zahlreiche Staus gefasst machen. Neben Ausflüglern seien auch Kurzurlauber unterwegs, da am Freitag in etlichen Bundesländern schulfrei ist, teilte der ADAC mit. Staus drohten auf den Routen zur Küste, den Naherholungsgebieten und dem Süden wegen des hohen Verkehrsaufkommens und wegen zahlreicher Baustellen.

Mit stockendem Verkehr rechnet der ADAC insbesondere auf der A1 von Osnabrück nach Bremen und Hamburg, der A2 zwischen Dortmund, Hannover und Berlin sowie im kompletten Verlauf der A7 vom Norden Richtung Süden. Im vergangenen Jahr war der Sonntag des langen Himmelfahrt-Wochenendes der staureichste Sonntag des Jahres.

Baustellen, an denen es sich in den kommenden Tagen besonders stauen kann, befinden sich auf der A1 Osnabrück-Bremen zwischen Groß Ippener und Bremen-Arsten sowie zwischen Wildeshausen-Nord und Delmenhorst-Ost.

Gleich mit dem Einrichten neuer Baustellen auf der A2 gibt es auch wieder massive Behinderungen im Großraum Hannover. Auch ohne dass es zu Unfällen gekommen war, mussten Autofahrer hier am Dienstag bereits rund 45 Minuten mehr für ihre Fahrt einplanen. Auf der A7 Hannover-Hamburg gibt es Arbeiten zwischen Westenholz und Dorfmark. dpa