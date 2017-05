Die meisten niedersächsischen Senioren leben im Harz

Hannover Die Landkreise Vechta und Cloppenburg sind die Regionen mit den jüngsten Einwohnern Niedersachsens. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervorgeht, liegt das Durchschnittsalter dort bei jeweils knapp über 40 Jahren. Grund dafür seien die vielen Familien mit kleinen Kindern.

Die durchschnittlich älteste Bevölkerung Niedersachsens hat nach wie vor der Harz. Im Altkreis Osterode, der mittlerweile zum Landkreis Göttingen gehört, betrug das Durchschnittsalter zum Stichtag 31. Dezember 2015 genau 48,16 Jahre. Im Kreis Goslar waren es 47,3 Jahre. Im Harz lag das Durchschnittsalter damit deutlich über dem bundesweiten Mittel von 43,9 Jahren.

Die Studie, für die Daten aus den Jahren 2000 bis 2015 ausgewertet wurden, stellt zudem fest: Die Flucht der Jungen in die Großstädte hält in vielen Regionen an. In Niedersachsen gewannen Städte wie Braunschweig, Wolfsburg, Oldenburg und Osnabrück oder die Region Hannover jeweils mehrere Prozentpunkte an Einwohnern hinzu. Stärker noch als in den größeren Städten wuchs die Einwohnerzahl allerdings in den «jungen» Landkreisen Cloppenburg und Vechta sowie im Kreis Ammerland.

Anders sah es in den meisten übrigen ländlichen Regionen aus. Besonders die südniedersächsischen Landkreise Osterode (minus 13,3 Prozent), Holzminden (minus 12,3), Goslar (minus 10,8) und Northeim (minus 10,4 Prozent) büßten einen erheblichen Teil ihrer Einwohnerzahl ein. dpa